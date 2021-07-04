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Кьеза – о сборной Испании: «У нас схожие идеологии»

Команды проповедуют контроль мяча и высокий прессинг
Футбол Евро-2020
20:38
Кьеза – о сборной Испании: «У нас схожие идеологии»
Федерико Кьеза / фото - Goal

Вингер сборной Италии Федерико Кьеза сравнил свою национальную команду с соперниками по полуфиналу Евро-2020 – сборной Испании. Слова игрока приводит официальный сайт UEFA.

«Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас система более динамичная. Мы меняем расстановку и роли в фазах атаки и защиты.

У нас схожие идеологии: держим мяч, высоко прессингуем, стараемся доминировать над соперником.

Мне очень жаль Спинаццолу. У него был прекрасный чемпионат, он был очень важен для нас. Мы все как братья. Желаю ему успешного восстановления. Он пускай сосредоточится на возвращении, а мы постараемся порадовать его чем-нибудь важным.

Мы поговорили с Моратой, поздравили друг друга с голами. Мы поздороваемся перед игрой. Мне он нравится. Он едва ли не больше всех помогал мне, когда я только перешел в «Ювентус». Будет приятно встретиться с ним в полуфинале».

Итальянцы выиграли все свои матчи на этом чемпионате Европы, пропустив лишь дважды на турнире. Команда побила исторический рекорд 82-летней давности.

На матч с испанцами у команды Роберто Манчини будет тройная мотивация, ведь в минувшем десятилетии «фурия» дважды выкидывала Италию с крупных турниров: в финале Евро-2012 и в полуфинале Кубка Конфедераций 2013.

Напомним, тренер испанцев Луис Энрике заявил, что его команда планирует выиграть на это чемпионате Европы.

Павел Харченко
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Теги

Италия – Испания сборная Италии (футбол) Федерико Кьеза

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