Кьеза – о сборной Испании: «У нас схожие идеологии»

Команды проповедуют контроль мяча и высокий прессинг

Федерико Кьеза / фото - Goal

Вингер сборной Италии Федерико Кьеза сравнил свою национальную команду с соперниками по полуфиналу Евро-2020 – сборной Испании. Слова игрока приводит официальный сайт UEFA.

«Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас система более динамичная. Мы меняем расстановку и роли в фазах атаки и защиты. У нас схожие идеологии: держим мяч, высоко прессингуем, стараемся доминировать над соперником. Мне очень жаль Спинаццолу. У него был прекрасный чемпионат, он был очень важен для нас. Мы все как братья. Желаю ему успешного восстановления. Он пускай сосредоточится на возвращении, а мы постараемся порадовать его чем-нибудь важным. Мы поговорили с Моратой, поздравили друг друга с голами. Мы поздороваемся перед игрой. Мне он нравится. Он едва ли не больше всех помогал мне, когда я только перешел в «Ювентус». Будет приятно встретиться с ним в полуфинале».

Итальянцы выиграли все свои матчи на этом чемпионате Европы, пропустив лишь дважды на турнире. Команда побила исторический рекорд 82-летней давности.

На матч с испанцами у команды Роберто Манчини будет тройная мотивация, ведь в минувшем десятилетии «фурия» дважды выкидывала Италию с крупных турниров: в финале Евро-2012 и в полуфинале Кубка Конфедераций 2013.

Напомним, тренер испанцев Луис Энрике заявил, что его команда планирует выиграть на это чемпионате Европы.