Кьеза – о сборной Испании: «У нас схожие идеологии»
Вингер сборной Италии Федерико Кьеза сравнил свою национальную команду с соперниками по полуфиналу Евро-2020 – сборной Испании. Слова игрока приводит официальный сайт UEFA.
«Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас система более динамичная. Мы меняем расстановку и роли в фазах атаки и защиты.
У нас схожие идеологии: держим мяч, высоко прессингуем, стараемся доминировать над соперником.
Мне очень жаль Спинаццолу. У него был прекрасный чемпионат, он был очень важен для нас. Мы все как братья. Желаю ему успешного восстановления. Он пускай сосредоточится на возвращении, а мы постараемся порадовать его чем-нибудь важным.
Мы поговорили с Моратой, поздравили друг друга с голами. Мы поздороваемся перед игрой. Мне он нравится. Он едва ли не больше всех помогал мне, когда я только перешел в «Ювентус». Будет приятно встретиться с ним в полуфинале».
Итальянцы выиграли все свои матчи на этом чемпионате Европы, пропустив лишь дважды на турнире. Команда побила исторический рекорд 82-летней давности.
На матч с испанцами у команды Роберто Манчини будет тройная мотивация, ведь в минувшем десятилетии «фурия» дважды выкидывала Италию с крупных турниров: в финале Евро-2012 и в полуфинале Кубка Конфедераций 2013.
Напомним, тренер испанцев Луис Энрике заявил, что его команда планирует выиграть на это чемпионате Европы.
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