Кьеза рассказал, что Аллегри требовал от команды перед матчем с «Челси»

«Зебры» смогли переиграть действующий победителей ЛЧ

Федерико Кьеза / фото - Football Italia

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал для пресс-службы UEFA победу над «Челси» (1:0) в матче группового этапа ЛЧ:

«Очень сложный матч. «Челси» заставил нас попотеть, но мы дорожили мячом и смогли отстоять свои ворота. Сегодня мы показали, что у нас есть командный дух. Именно этого от нас требует тренер».

Примечательно, что летом «синие» хотели выкупить итальянца у «Ювентуса» за 80 миллионов евро. Вингер сыграл ключевую роль в победе «Скуадры Адзурры» на Евро-2020.

Ранее тренер «синьоры» Массимилиано Аллегри поэтично описал победу над «Челси».