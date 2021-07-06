Хакими: «Хочу делать в ПСЖ великие дела»

Ашраф Хакими / Фото: Twitter

Новоиспеченный защитник ПСЖ Ашраф Хакими прокомментировал свой переход в парижский клуб из «Интера». Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.

Перед переходом я немного поговорил с Почеттино об идеях, о том, чего он от меня ждёт и что он думает обо мне с точки зрения командной игры. Это был очень приятный разговор. Знайте, что я сделаю всё возможное и лучшее от себя для достижения наших целей. Вперёд, Париж».