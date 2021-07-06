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Хакими: «Хочу делать в ПСЖ великие дела»

Защитник «Интера» перешел в парижский клуб
Футбол
20:58
Хакими: «Хочу делать в ПСЖ великие дела»
Ашраф Хакими / Фото: Twitter

Новоиспеченный защитник ПСЖ Ашраф Хакими прокомментировал свой переход в парижский клуб из «Интера». Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.

«Я счастлив быть здесь, с нетерпением жду, чтобы начать работу и встретиться с моими товарищами по команде. Я хочу делать здесь великие дела. ПСЖ – отличный клуб, который в последние годы доказал это постоянным прогрессом. Со своей стороны, хочется продолжать создавать великие дела, чтобы достичь высочайшего уровня. Здесь это возможно.

Перед переходом я немного поговорил с Почеттино об идеях, о том, чего он от меня ждёт и что он думает обо мне с точки зрения командной игры. Это был очень приятный разговор. Знайте, что я сделаю всё возможное и лучшее от себя для достижения наших целей. Вперёд, Париж».


Напомним, что Хакими перешел в ПСЖ за 60 миллионов евро.

Петр Приходько
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Ашраф Хакими ПСЖ

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