Официально. Ашраф Хакими – игрок ПСЖ
Хакими: «Хочу делать в ПСЖ великие дела»
Защитник «Интера» перешел в парижский клуб
20:58
Ашраф Хакими / Фото: Twitter
Новоиспеченный защитник ПСЖ Ашраф Хакими прокомментировал свой переход в парижский клуб из «Интера». Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.
«Я счастлив быть здесь, с нетерпением жду, чтобы начать работу и встретиться с моими товарищами по команде. Я хочу делать здесь великие дела. ПСЖ – отличный клуб, который в последние годы доказал это постоянным прогрессом. Со своей стороны, хочется продолжать создавать великие дела, чтобы достичь высочайшего уровня. Здесь это возможно.
Перед переходом я немного поговорил с Почеттино об идеях, о том, чего он от меня ждёт и что он думает обо мне с точки зрения командной игры. Это был очень приятный разговор. Знайте, что я сделаю всё возможное и лучшее от себя для достижения наших целей. Вперёд, Париж».
Напомним, что Хакими перешел в ПСЖ за 60 миллионов евро.
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