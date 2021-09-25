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Хакими: «Реал» хотел меня продать. Зидан был против»
Защитник вспомнил об уходе в «Интер»
13:23
Фото: Marca
Защитник ПСЖ Ашраф Хакими вспомнил Marca об уходе из «Реала» в «Интер» в 2020-м году.
«Когда Зидан впервые позвонил мне, я был с друзьями и сидел на скамейке около дома, болтая с ними. И тут у меня зазвонил телефон, и я увидел, что это Зидан! Он сказал мне, что я буду играть. Я не ожидал.
Я многому научился у Зидана. То, что произошло в 2020 году, никак не связано с ним, он тут ни при чем. Были другие аспекты, связанные с коронавирусом. «Реал» хотел менять продать.
Тогда у нас с Зиданом был разговор, который останется между нами. Его мнение отличалось от того, что думало руководство».
Этим летом он перешел в ПСЖ из «Интера».
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