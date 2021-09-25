Хакими: «Реал» хотел меня продать. Зидан был против»

Фото: Marca

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими вспомнил Marca об уходе из «Реала» в «Интер» в 2020-м году.

Я многому научился у Зидана. То, что произошло в 2020 году, никак не связано с ним, он тут ни при чем. Были другие аспекты, связанные с коронавирусом. «Реал» хотел менять продать.

Тогда у нас с Зиданом был разговор, который останется между нами. Его мнение отличалось от того, что думало руководство».