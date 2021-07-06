Официально. Ашраф Хакими – игрок ПСЖ

Серьезное усиление для парижского клуба

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Защитник «Интера» Ашраф Хакими официально стал игроков ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Известно, что «Интер» получит от ПСЖ за марокканца 60 миллионов евро. Игрок подпишет с парижским клубом контракт на 5 лет – до 2026-го года.

К тому же, мадридский «Реал», чьим воспитанником Хакими является, получит солидарные выплаты от FIFA в размере 2.1 миллиона евро.

В минувшем сезоне защитник отыграл за «Интер» 45 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых передач, и стал в составе «нерадзурри» чемпионом Италии.

Напомним, вскоре Серхио Рамос пройдет медосмотр в ПСЖ.