Хамес близок к уходу из «Эвертона»

Хавбек может вернуться в Испанию

Фото: AFP

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может уйти из команды.

По информации Liverpool Echo, колумбиец почти договорился с новой командой. Название клуба не сообщается.

Хамес не входит в планы Рафаэля Бенитеса, да и сам игрок хочет сменить клуб. Хавбек расстроен из-за ухода Карло Анчелотти.

Хамес интересен клубам Испании и Италии.

В прошлом сезоне он отыграл 26 матчей в АПЛ, забив шесть мячей и сделав девять результативных передач.