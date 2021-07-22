«Милан» может заключить сделку с Хамесом или Иско
Хамес близок к уходу из «Эвертона»
Хавбек может вернуться в Испанию
22 июля 21:50
Фото: AFP
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может уйти из команды.
По информации Liverpool Echo, колумбиец почти договорился с новой командой. Название клуба не сообщается.
Хамес не входит в планы Рафаэля Бенитеса, да и сам игрок хочет сменить клуб. Хавбек расстроен из-за ухода Карло Анчелотти.
Хамес интересен клубам Испании и Италии.
В прошлом сезоне он отыграл 26 матчей в АПЛ, забив шесть мячей и сделав девять результативных передач.
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