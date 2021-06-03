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Харатин – самый дорогой украинский игрок чемпионата Венгрии

По стоимости он опередил Петряка
Футбол Сборная Украины
09:28
Харатин – самый дорогой украинский игрок чемпионата Венгрии
Фото: fradi.hu

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин остался самым дорогим украинским игроком чемпионата Венгрии.

По итогам сезона Харатин по данным transfermark.de стоит 2,2 миллиона евро. Впрочем, стоимость игрока упала на 300 тысяч.

Второе и третье место делят одноклубник Харатина Александр Зубков и игрок «Фехервара» Иван Петряк. Оба стоят по 2 миллиона евро. После них идет пропасть.

На Евро-2020 за сборную Украины сыграет лишь Зубков.

Андрей Усмонов
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Теги

Ференцварош Фехервар Иван Петряк Александр Зубков Игорь Харатин

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