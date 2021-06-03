Харатин – самый дорогой украинский игрок чемпионата Венгрии

ЧМ-2021. Четвертьфинал. США – Словакия. Видео трансляция
16:15
Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин остался самым дорогим украинским игроком чемпионата Венгрии.
По итогам сезона Харатин по данным transfermark.de стоит 2,2 миллиона евро. Впрочем, стоимость игрока упала на 300 тысяч.
Второе и третье место делят одноклубник Харатина Александр Зубков и игрок «Фехервара» Иван Петряк. Оба стоят по 2 миллиона евро. После них идет пропасть.
На Евро-2020 за сборную Украины сыграет лишь Зубков.
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