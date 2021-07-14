Стало известно, во сколько клубам обойдется один матч на ОСК «Металлист»
Харьков может стать претендентом на проведение Суперкубка UEFA
Координатором подготовки к проведению матча хотят назначить Ярославского
16:19
ОСК Металлист / Фото - УНИАН
Харьков может стать претендентом на проведение Суперкубка UEFA 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт городского совета.
С соответствующе инициативой выступил секретарь горсовета Игорь Терехов. Координатором по подготовке города к проведению поединка предложено назначить Александра Ярославского. Чиновник прокомментировал данную идею.
Со времен Евро-2012 на стадионе «Металлист» было проведено более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов с безупречными оценкам от экспертов UEFA. Без сомнения, Харьков готов к проведению матча наивысшего уровня.
Ранее стало известно, во сколько клубам обойдется один матч на ОСК «Металлист».
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