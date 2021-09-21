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Харрис: «Круто, что Ярославский возродил «Металлист», Помню, каким большим был этот клуб»

Новичок харьковчан доволен своим переездом в Украину
Футбол Первая лига
11:22
Харрис: «Круто, что Ярославский возродил «Металлист», Помню, каким большим был этот клуб»
Кадим Харрис / Фото: пресс-служба Металлиста

Новичок «Металлиста» Кадим Харрис высказался о своем переходе в украинский клуб. Его слова приводит пресс-служба харьковчан.

– Ты в курсе, что стал первым англичанином в истории футбольного чемпионата Украины?

– Да, мы говорили об этом, и я узнал, что могу стать первым англичанином в истории украинского футбола. Это накладывает на меня двойную ответственность, поэтому я с еще большим нетерпением жду своего дебюта, чтобы вместе с клубом сделать шаг вперед и писать историю.

– Знаем, что ты приехал к нам с семьей. Расскажи немного о ней.

– Да, у меня отличная семья – жена, двое маленьких детей. Мы с супругой хотим осмотреться в городе. Уже были в парке Горького, я там сделал видео для супруги, это место произвело на мою семью отличное впечатление.

Сейчас ощущаю себя здесь очень комфортно и надеюсь, что так же будет и моей семье.

Как только я здесь освоюсь, и жена, и дети сразу же с удовольствием ко мне приедут.

– Что ты знал о «Металлисте» перед принятием решения о переходе?

– Я прекрасно помню, каким большим клубом и проектом «Металлист» был раньше. Помню, как «Металлист» играл в еврокубках, в том числе против английских команд – «Эвертона» и «Ньюкасла». Помню, как клуб попал в Лигу чемпионов. Я еще тогда видел некоторые матчи и знаю, что это большой клуб.

Поэтому очень круто, что президент Александр Ярославский возродил «Металлист», и для меня большая честь быть здесь. Мы детально переговорили и вместе с моим агентом Андреем Билейчуком приняли решение, что для меня это классный вызов.


Сегодня «Металлист» проведет матч с «Десной» в рамках Кубка Украины. Начало встречи – в 19:00.

Петр Приходько
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