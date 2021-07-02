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Хацкевич: «Где украинцы, а где россияне?»

Наша сборная радует на этом Евро
Футбол Евро-2020
09:45
Хацкевич: «Где украинцы, а где россияне?»
Александр Хацкевич / фото - Футбол 1/2/3

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич сравнил сборные Украины и России на этом чемпионате Европы:

«Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего. Сборная Украины дошла до четвертьфинала. Плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что все выглядит очень примитивно.

Конечно, за весь турнир накопилось какая-то усталость, но украинцы на протяжении игры со шведами показали, что в плане функционала они больших проблем не имеют.

Что касается сборной Англии, то у них молодая команда, но не надо забывать, что и состав украинцев тоже состоит из молодежи. Здесь шансы 50 на 50.

Андрей Шевченко прививает сборной игру первым номером. Во многих встречах они показывают, что хотят играть с мячом. Игра первым номером для украинцев – это не нововведение.

У них есть хороший подбор игроков, которые умеют работать с мячом и не хотят с ним расставаться».

Забить сборной Англии будет невероятно сложно, ведь команда Гарета Саутгейта пока не пропустила ни одного гола на этом Евро. Статистические порталы также не верят в подопечных Андрея Шевченко и считают Украину аутсайдером четвертьфиналов.

Напомним, в общую группу перед матчем вернется Александр Зубков.

Источник: РИА Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) сборная России (футбол)

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