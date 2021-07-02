Хацкевич: «Где украинцы, а где россияне?»

Александр Хацкевич / фото - Футбол 1/2/3

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич сравнил сборные Украины и России на этом чемпионате Европы:

Конечно, за весь турнир накопилось какая-то усталость, но украинцы на протяжении игры со шведами показали, что в плане функционала они больших проблем не имеют.

Что касается сборной Англии, то у них молодая команда, но не надо забывать, что и состав украинцев тоже состоит из молодежи. Здесь шансы 50 на 50.

Андрей Шевченко прививает сборной игру первым номером. Во многих встречах они показывают, что хотят играть с мячом. Игра первым номером для украинцев – это не нововведение.

У них есть хороший подбор игроков, которые умеют работать с мячом и не хотят с ним расставаться».