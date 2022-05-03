Хацкевич: «Нужны такие санкции, чтобы российские и белорусские спортсмены вообще не могли выехать из своей области»

Александр Хацкевич / Фото: Футбол 24

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич призвал ужесточить санкции против российских и белорусских спортсменов.

Сейчас не может быть спорт вне политики, ведь спортсмены — очень публичные люди. И их молчание перед нынешними событиями — такое же соучастие в них.

Россия говорит, что спортсмены не должны терпеть, но ведь были случаи, когда, например, спортсмен на соревнованиях демонстрирует букву Z или делает фашистский жест рукой. На хоккейных матчах в России демонстрируют букву Z, а Россия потом говорит, что спорт вне политики? Сейчас так не отсидишься.

Правильно, что против российских и белорусских спортсменов ввели такие санкции, нужны еще более строгие меры. Если это московская команда, она должна играть только в Москве, Рязанская — только в Рязани, тогда в спорте будет еще веселее. Пусть они вообще не смогут выехать за пределы области.

Но не думаю, чтобы эти санкции могли заставить кого-то не молчать. Прошло уже два месяца войны, и если за это время человек не высказался, вряд ли у него что-то изменится. Когда привык молчать, трудно начать говорить, и самое главное — у людей нет смелости и характера.

Украинские спортсмены идут защищать свою страну, потому что они ее любят, они независимые люди и борются за свою независимость. За последние 30 лет они отошли от советского наследия, они понимают, как надо жить и куда двигаться. Поэтому они берут в руки оружие и идут в ту же тероборону».