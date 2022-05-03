Хацкевич: «Нужны такие санкции, чтобы российские и белорусские спортсмены вообще не могли выехать из своей области»
Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич призвал ужесточить санкции против российских и белорусских спортсменов.
«Посмотрите, кто стоит во главе многих федераций. Какая может быть перспектива у белорусского спорта, если им руководят бывшие силовики? Тем более с отсутствием конкуренции из-за санкций, когда ни один спортсмен не сможет расти.
Сейчас не может быть спорт вне политики, ведь спортсмены — очень публичные люди. И их молчание перед нынешними событиями — такое же соучастие в них.
Россия говорит, что спортсмены не должны терпеть, но ведь были случаи, когда, например, спортсмен на соревнованиях демонстрирует букву Z или делает фашистский жест рукой. На хоккейных матчах в России демонстрируют букву Z, а Россия потом говорит, что спорт вне политики? Сейчас так не отсидишься.
Правильно, что против российских и белорусских спортсменов ввели такие санкции, нужны еще более строгие меры. Если это московская команда, она должна играть только в Москве, Рязанская — только в Рязани, тогда в спорте будет еще веселее. Пусть они вообще не смогут выехать за пределы области.
Но не думаю, чтобы эти санкции могли заставить кого-то не молчать. Прошло уже два месяца войны, и если за это время человек не высказался, вряд ли у него что-то изменится. Когда привык молчать, трудно начать говорить, и самое главное — у людей нет смелости и характера.
Украинские спортсмены идут защищать свою страну, потому что они ее любят, они независимые люди и борются за свою независимость. За последние 30 лет они отошли от советского наследия, они понимают, как надо жить и куда двигаться. Поэтому они берут в руки оружие и идут в ту же тероборону».
Ранее Хацкевич признался, что не может общаться со своими родителями, которые поддерживают террориста владимира путина.
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