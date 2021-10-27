Хавбек «Александрии» замахнулся на финал Кубка Украины

После фееричной победы над «Металлистом 1925» футболист допустил смелое заявление

Игорь Кирюханцев / Фото - Instagram

Полузащитник «Александрии» Игорь Кирюханцев после победы в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Металлиста 1925» (5:2) заявил в эфире телеканала «Футбол» об амбициозных задачах на турнир.

Тренер дал нам установку, что будем играть по тайму, чтобы равноценно получить нагрузку. У нас хороший коллектив, и мы настраиваемся на каждую игру, как на последнюю – это одно из ключевых наших заданий. Понятно, что хочется пройти как можно дальше, почему бы нам не сыграть даже в финале Кубка? Ставим только высокие цели перед собой.

Несмотря на столь крупный счет, защитник «Металлиста 1925» Михаил Шершень считает, что у команды был шанс выровнять положение.