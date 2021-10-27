Защитник «Металлиста 1925» – о 2:5 с «Александрией»: «Был шанс сравнять счет»

Михаил Шершень / Фото - Металлист 1925

Защитник «Металлиста 1925» Михаил Шершень поделился эмоциями после разгромного поражения в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Александрии» (2:5). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Команда интересная, очень организованная, имеет в своем составе хороший подбор игроков, мобильная, любит быстро переходить от защиты к атаке. При защите действуют очень компактно, перекрывают все зоны, потому как я до этого и сказал, игра будет очень интересной. Много перестроек на тактику, посмотрим. Будет интересный матч.

Думаю, что мы могли больше забить. Возможно, в какой-то момент был шанс сравнять счет, создать интригу. Так сложилось, к сожалению, много пропустили. Конечно, хотелось вернуться в игру. Чувствовали силу, шли на ворота соперника, но не получилось забить нужное количество мячей.

Думаю, мы забудем это поражение. И будем готовиться к матчу чемпионата Украины.