Защитник «Металлиста 1925» – о 2:5 с «Александрией»: «Был шанс сравнять счет»
Защитник «Металлиста 1925» Михаил Шершень поделился эмоциями после разгромного поражения в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Александрии» (2:5). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Не знаю, что случилось. Видимо, большими силами атаковали, нарывались на контратаки. Команда соперников реализовала свои моменты, мы упустили. Дальше уже пытались вытягивать игру, шли вперед, но получали контратаки, заканчивавшиеся голами в наши ворота.
Команда интересная, очень организованная, имеет в своем составе хороший подбор игроков, мобильная, любит быстро переходить от защиты к атаке. При защите действуют очень компактно, перекрывают все зоны, потому как я до этого и сказал, игра будет очень интересной. Много перестроек на тактику, посмотрим. Будет интересный матч.
Думаю, что мы могли больше забить. Возможно, в какой-то момент был шанс сравнять счет, создать интригу. Так сложилось, к сожалению, много пропустили. Конечно, хотелось вернуться в игру. Чувствовали силу, шли на ворота соперника, но не получилось забить нужное количество мячей.
Думаю, мы забудем это поражение. И будем готовиться к матчу чемпионата Украины.
Ранее мыслями по поводу игры поделился главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов.
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