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Хавбек англичан самоуверенно высказался перед матчем с Украиной

Но атакующая линия Англии и вправду выглядит грозно
Футбол Евро-2020
12:22
Хавбек англичан самоуверенно высказался перед матчем с Украиной
Джек Грилиш / фото - The Tech Tack

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш рассказал порталу Goal об атакующей линии национальной сборной, где собраны главные звезды АПЛ:

«Саутгейт прекрасно ко мне относится. Я вижу, что пишут о наших с ним отношениях, но у нас все прекрасно. Он блестяще руководит коллективом.

В сборной Англии 6 игроков на флангах рядом с Кейном, которые действительно могли бы играть в большинстве клубов мира. Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака. Страшно от того, насколько мы хороши. Это не высокомерие или что-то подобное, просто правда.

Саутгейт не может выпустить всех шестерых, но он очень хорош в том, чтобы у каждого было ощущение вовлеченности. Он ежедневно общается с каждым».

С игроком тяжело поспорить, ведь каждый названный игрок является топовым исполнителем и лидером своего клуба. Сам Грилиш чуть ли не в одиночку вытащил свою команду в высший английский дивизион, помог сохранить ей прописку в АПЛ а следующем сезоне, а в минувшей кампании затащил скромный коллектив на 11 строчку Премьер-лиги.

Пока что, Джек не является основным игроком у Гарета Саутгейта. Он вышел в основе только в заключительном матче группового этапа с Чехией. Но в матче с немцами, выйдя на замену, Грилиш организовал второй мяч в ворота соперника, который закрепил победу англичан в тяжелом матче.

Возможно, Грилиш сможет снова выйти в старте на матч с украинцами, ведь Саутгейт готовит для Андрея Шевченко тактический сюрприз.

Напомним, матч Украины и Англии состоится уже завтра в 22:00. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.

Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) сборная Англии (футбол) Джек Грилиш

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