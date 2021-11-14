Хавбек Боснии и Герцеговины: «В игре с Украиной на кону стоит репутация нашей сборной»

Балканцы потеряли шансы на выход из группы

Лука Менало / фото - Dnevnik.ba

Хавбек сборной Боснии и Герцеговины Лука Менало, прокомментировал для scsport.ba. поражение от Финляндии (1:3) в матче отбора на чемпионат мира, где он забил единственный гол своей команды:

«Да, я доволен, что забил, но этот гол нам ничего не дал. Мы обязаны выложиться по полной программе в игре с Украиной. На кону стоит репутация нашей сборной. Мы не должны ставить ее под сомнение».

Боснийцы потеряли шансы на выход из группы, и матч с Украиной не будет иметь для них никакого турнирного значения.

В игре с финнами лидер обороны Боснии и Герцеговины получил травму, из-за которой не сыграет с «сине-желтыми» в заключительном туре отбора на ЧМ-2022.