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Хавбек «Динамо»: «Хотелось проверить себя на фоне «Вильярреала»

Вместо спарринга с победителем ЛЕ киевляне сыграли с турецкой командой
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 15:37
Хавбек «Динамо»: «Хотелось проверить себя на фоне «Вильярреала»
Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский прокомментировал победу в контрольном матче против «Газиантепа» (3:2). Этот спарринг заменил несостоявшийся поединок с «Вильярреалом».

Спарринг с «Газиантепом» был организован в связи с отменой игры с «Вильярреалом». Какие плюсы и минусы от этой игры?

Думаю, только плюсы. Конечно, хотелось проверить себя на фоне «Вильярреала», это команда куда сильнее и именитее. Но это тоже достаточно сильный соперник, представляющий большой чемпионат. Мы увидели на что способны на фоне него.

Сегодня была очень эмоциональная игра, даже стычка на поле. Это нормальное явление для конца сбора?

Пожалуй, да. Под конец сбора все уставшие и уже, наверное, хотят домой. Поэтому иногда сдают нервы. Это нормальная ситуация.

«Газиантеп» указал на проблемы в обороне, забив сегодня дважды?

Да там не столько проблемы, сколько они просто умело воспользовались нашими ошибками.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что клуб ищет новые команды для двух игроков.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Александр Андриевский Динамо Киев

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