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Хавбек «Динамо»: «Наконец-то дали больше времени проявить себя»

Самый юный игрок киевлян на сборе отличился голом в спарринге
Футбол Украинская Премьер-лига
10:38
Хавбек «Динамо»: «Наконец-то дали больше времени проявить себя»
Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин поделился впечатлениями от контрольного матча против «Дивонна» (5:0). Самый молодой футболист «Динамо» на сборе сумел отличиться забитым мячом.

Наш соперник – команда третьей лиги, думаю, у них опыта не так много, как у нас. Наверное, у нас тренировки тяжелее, мы отрабатываем комбинации.

Наконец-то нам дали больше времени, чтобы проявить себя. Думаю, Мистер посмотрел на каждого из нас и сделал выводы.

Важнее забить гол или отдать ассист? Наверное, все же отдать голевую передачу. Гол - это хорошо, но я больше люблю на команду играть.

Стараюсь выдерживать все, чтобы все сложилось. Стараюсь выполнять все на тренировках, а после них делаю выводы, что сделал правильно, а над чем, наоборот, нужно дополнительно работать. Анализирую все, а потом пытаюсь наработки повторить в игре.

Ранее нападающий Владислав Ванат сравнил два сбора под руководством Мирчи Луческу.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Назар Волошин Мирча Луческу

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