Хавбек «Динамо»: «Наконец-то дали больше времени проявить себя»

Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин поделился впечатлениями от контрольного матча против «Дивонна» (5:0). Самый молодой футболист «Динамо» на сборе сумел отличиться забитым мячом.

Наконец-то нам дали больше времени, чтобы проявить себя. Думаю, Мистер посмотрел на каждого из нас и сделал выводы.

Важнее забить гол или отдать ассист? Наверное, все же отдать голевую передачу. Гол - это хорошо, но я больше люблю на команду играть.

Стараюсь выдерживать все, чтобы все сложилось. Стараюсь выполнять все на тренировках, а после них делаю выводы, что сделал правильно, а над чем, наоборот, нужно дополнительно работать. Анализирую все, а потом пытаюсь наработки повторить в игре.