Хавбек «Динамо» получил травму на тренировочном сборе

Игрок пропустит остаток предсезонки

фото - dynamo.kiev

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко получил повреждение во время тренировочного сбора команды в Швейцарии.

19-летний игрок получил травму голеностопа и пропустит около двух недель.

Таким образом, хавбек не сыграет в оставшихся матчах предсезонной подготовки. Уже сегодня киевляне проведут игру с «Ниццей».

Также, впереди подопечных Мирчи Луческу ждет матч с «Атлетиком» из Бильбао, победителем Лиги Европы «Вильярреалом» и чемпионом Италии «Интером».

К команде уже присоединились игроки сборной Украины, которые завершили свой отпуск и уже провели с командой тренировку.

Напомним, стало известно, за сколько «Динамо» может выкупить Шкурина.