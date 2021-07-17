Шацких: «Сильных изменений между «Динамо» Луческу и Хацкевича не заметил»
Хавбек «Динамо» получил травму на тренировочном сборе
Игрок пропустит остаток предсезонки
фото - dynamo.kiev
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко получил повреждение во время тренировочного сбора команды в Швейцарии.
19-летний игрок получил травму голеностопа и пропустит около двух недель.
Таким образом, хавбек не сыграет в оставшихся матчах предсезонной подготовки. Уже сегодня киевляне проведут игру с «Ниццей».
Также, впереди подопечных Мирчи Луческу ждет матч с «Атлетиком» из Бильбао, победителем Лиги Европы «Вильярреалом» и чемпионом Италии «Интером».
К команде уже присоединились игроки сборной Украины, которые завершили свой отпуск и уже провели с командой тренировку.
Напомним, стало известно, за сколько «Динамо» может выкупить Шкурина.
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