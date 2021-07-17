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Хавбек «Динамо» получил травму на тренировочном сборе

Игрок пропустит остаток предсезонки
Футбол Украинская Премьер-лига
19:38
Хавбек «Динамо» получил травму на тренировочном сборе
фото - dynamo.kiev

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко получил повреждение во время тренировочного сбора команды в Швейцарии.

19-летний игрок получил травму голеностопа и пропустит около двух недель.

Таким образом, хавбек не сыграет в оставшихся матчах предсезонной подготовки. Уже сегодня киевляне проведут игру с «Ниццей».

Также, впереди подопечных Мирчи Луческу ждет матч с «Атлетиком» из Бильбао, победителем Лиги Европы «Вильярреалом» и чемпионом Италии «Интером».

К команде уже присоединились игроки сборной Украины, которые завершили свой отпуск и уже провели с командой тренировку.

Напомним, стало известно, за сколько «Динамо» может выкупить Шкурина.

Источник: Динамомания Павел Харченко
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Динамо Киев Мирча Луческу травмы

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