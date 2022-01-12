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Хавбек «Динамо»: «В «Александрии» мне могут помогать расти»
Молодой футболист прокомментировал аренду в новую команду
Богдан Билошевский / Фото - ФК Александрия
Полузащитник «Динамо» Богдан Билошевский высказался в эфире Футбол NEWS относительно своей аренды в «Александрию».
«Александрия» – хорошая команда, я это помню еще по молодежному первенству, с ними всегда было сложно играть. Первая команда тоже на очень хорошем уровне.
Здесь много хороших футболистов, у которых можно чему-то научиться. Они могут помогать молодым игрокам расти.
Ранее главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о состоянии пяти прооперированных подопечных.
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