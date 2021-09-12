Хавбек «Днепра-1»: «Гоняли «Шахтер» полтора тайма»

Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут, несмотря на поражение, положительно оценил действия своей команды в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (0:2). Слова игрока передает пресс-служба днепрян.

Первые 15 – 20 минут мы присматривались к сопернику. Готовили одно, но немножко не получалось. Ну, а когда пропустили гол, то отбросили все опасения и начали делать то, что отрабатывали на тренировках. В итоге мы полтора тайма гоняли «Шахтер».