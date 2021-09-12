«Динамо» и «Бенфику» рассудит арбитр, обслуживавший матч «Шахтера» в этом сезоне
Хавбек «Днепра-1»: «Гоняли «Шахтер» полтора тайма»
Правда, команда Когута не сумела зацепиться даже за ничью
12 сентября 13:49
Фото - СК Днепр-1
Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут, несмотря на поражение, положительно оценил действия своей команды в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (0:2). Слова игрока передает пресс-служба днепрян.
В целом матч оставил хорошие впечатления, ведь нам удалось реализовать план на игру. На мой взгляд, мы играли на равных с «Шахтером», но они реализовали собственные моменты. Мы же – нет.
Первые 15 – 20 минут мы присматривались к сопернику. Готовили одно, но немножко не получалось. Ну, а когда пропустили гол, то отбросили все опасения и начали делать то, что отрабатывали на тренировках. В итоге мы полтора тайма гоняли «Шахтер».
Ранее стало известно, почему лидер «Днепра-1» пропустил матч против бывшего клуба.
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