Йовичевич: «С «Шахтером» точно наиграли на гол»
Стало известно, почему лидер «Днепра-1» пропустил матч против бывшего клуба
После дисквалификации хавбек снова не смог выйти на поле
12 сентября 12:40
Александр Пихаленок / Фото - СК Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич назвал причину отсутствия полузащитника Александра Пихалентка в матче против «Шахтера» (0:2). Хавбек получил травму колена. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Пихаленка действительно не хватает команде. Ранее он не играл из-за дисквалификации, а сейчас помешала небольшая травма колена. Терапия требует определенного времени. Ожидается, что через 4 – 5 дней он уже будет в команде, чтобы готовиться к игре с «Вересом».
Это футболист, который делает разницу на футбольном поле. То, что произойдет на поле – в его голове уже произошло. Любой команда не хватает таких футболистов, а в матче против бывшего клуба он был бы особенно мотивирован.
Напомним, Пихаленок не играл почти месяц после удаления в матче с «Десной» (1:2).
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