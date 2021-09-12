Стало известно, почему лидер «Днепра-1» пропустил матч против бывшего клуба

Александр Пихаленок / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич назвал причину отсутствия полузащитника Александра Пихалентка в матче против «Шахтера» (0:2). Хавбек получил травму колена. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Это футболист, который делает разницу на футбольном поле. То, что произойдет на поле – в его голове уже произошло. Любой команда не хватает таких футболистов, а в матче против бывшего клуба он был бы особенно мотивирован.