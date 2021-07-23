«Днепр-1» – в еврокубки вместе с Parimatch
Хавбек «Днепра-1»: «Стоит задача выхода в еврокубки»
Когут высказался о грядущем сезоне
Игорь Когут / Фото: Футбол 24
Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут назвал задачу команды на грядущий сезон. Его слова приводит пресс-служба клуба.
«Предстоящий сезон ждем с нетерпением. Стоит задача выхода в еврокубки. Провели хороший второй круг – показали, что в принципе эта цель достижима. По итогам второго круга мы в принципе туда залезли. Будем стараться побеждать и выходить в еврокубки.
От себя жду стабильной игры, хорошей результативности, чтобы помочь команде».
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