Хавбек «Ингульца» рассказал о премиальных в 50 тысячах долларов

Игрок назвал то, что убивало украинский футбол

Младен Бартулович / фото - FootBoom

Хорватский полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович рассказал о том, какие премиальные раньше платили игрокам в украинском чемпионате:

Ты говорил, что когда играл за киевский «Арсенал» и «Кривбасс», премиальные были около 50 тысяч долларов. Сейчас меньше?

«Это были не гранды. Всегда не везло, когда большую сумму называли. Когда маленькие суммы были, то ничейки, то выиграем. Тогда бывали такие суммы. Обещали, но не всегда все платили».

Сейчас меньше?

«Конечно, сейчас все намного скромнее».

Большие деньги футбол гробят?

«Когда парню из дубля даешь большую сумму денег, мне кажется, у него интерес пропадает. Что стараться, если и так уже хорошая сумма? Думаю, это неправильно. Нужна мотивация. Думаю, контракт так и составляют, что играешь – получаешь больше».

Деньги убили украинский футбол?

«Когда платили большие суммы – тогда и убили. Сейчас немного другая ситуация. Не такие большие деньги платят, может, поэтому появляются молодые игроки, которые голодные».

Помимо вышеназванных клубов, Бартулович успел поиграть за «Карпаты», «Ворсклу», «Волынь» и «Днепр». За «Ингулец» хорват выступает с 2020 года.

Напомним, Бартулович вошел в топ-10 легионеров УПЛ по сыгранным матчам.