Булеца: «Во втором тайме против «Ингульца» мы расслабились»
Хавбек «Ингульца»: «В матче с «Зарей» мы будто забыли из раздевалки выйти»
Команда из Петрово разгромно проиграла
3 августа 14:50
Павел Полегенько / Фото: ФК Ингулец
Хавбек «Ингульца» Павел Полегенько высказался о поражении от «Зари» (1:5) в матче 2-го тура УПЛ.
«Первые два гола пропустили сразу. Как будто забыли из раздевалки выйти. Я смотрел «Динамо» - «Верес» (4:0) - тоже - 5 минут сыграли, а счет уже 2:0. Я смотрю, 6 минута, а мы уже горим. Не вошли в игру».
Напомним, Владислав Кочергин, который сделал хет-трик в ворота «Ингульца», признан лучшим игроком 2-го тура УПЛ.
Комментарии 0