Итоги 2-го тура УПЛ. Красивый хет-трик Кочергина, гол тура от игрока «Днепра-1» и первый матч «Динамо»
Кочергин стал лучшим игроком второго тура УПЛ
Хавбек отметился хет-триком
3 августа 12:33
Владислав Кочергин / фото - УПЛ
Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин был признан лучшим игроком 2-го тура Украинской Премьер-Лиги.
Хавбек отметился хет-триком в ворота «Ингульца». В итоге команда Виктора Скрипника одержала разгромную победу.
В услугах Кочергина ранее заинтересовался греческий клуб.
Комментарии 0