Хавбек «Интера» назвал переход в стан принципиального соперника легким выбором

Фанаты «Милана» не могут простить игрока

Хакан Чалханоглу / фото - ESPN

Атакующий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал журналисту Gianlucca di Marzio о том, трудно ли было перейти из «Милана» к главным врагам команды:

«Выбрать «Интер» было легко. Все произошло быстро благодаря директору Аузилио и тренеру Индзаги. Я восхищался такими игроками, как Дзанетти, Роналдо, Адриано, Это′О, Снейдер. Я выбрал себе 20-й номер потому, что я ранее играл с десяткой на спине, и 10+10=20. Этот номер я и буду использовать. Я уже сдружился с Раду, Коларовым, Наингголаном, Сенси – да почти со всеми. Мне нравится отдавать голевые передачи, помогать партнерам – приятное дело. В этом сезоне постараюсь отдать много голевых пасов Лукаку и Лаутаро».

Болельщики «Милана» возненавидели игрока за переход во вражеский «Интер», моментально забыв, что турок помог их команде в минувшем сезоне впервые за 7 лет выйти в Лигу Чемпионов.

Тем более, игрок далеко не первый, кто поиграл за оба миланских клуба. Ранее это проделывали такие легенды итальянского футбола, как Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф, Златан Ибрагимович, Патрик Виейра и даже бразилец Роналдо.

В минувшем сезоне Чалханоглу отыграл в составе «россонери» 43 матча, в которых отметился 9 голами и 12 голевыми передачами.

Напомним, «Милан» хочет приобрести нападающего «Шахтера».