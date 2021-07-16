«Милан» интересуется бразильским вингером «Шахтера»

Игрок давно находится на карандаше у европейских клубов

Тете / фото - Football24

Правый вингер донецкого «Шахтера» Тете может стать игроком «Милана», сообщает PianetaMilan.it.

Итальянцы ищут игрока, чтобы усилить правый фланг атаки, и рассматривают бразильца в качестве потенциального трансфера.

Но для начала, «россонери» нужно немного разгрузить состав, и они хотят другого игрока правого фланга атаки – Саму Кастильехо. Испанцем интересуются на его родине, так что с продажей проблем возникнуть не должно.

Это не в первый раз «Милан» проявляет интерес к Тете. Как сообщают СМИ, игрок находится на карандаше у миланского клуба еще с 2019 года.

В минувшем сезоне бразилец отыграл в составе «горняков» 36 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

Напомним, «Шахтер» официально представил новую форму.