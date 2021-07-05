Хавбек сборной Испании побреется налысо, если команда выиграет Евро

Забавная мотивация для победы

Педри / фото - Marca

Полузащитник сборной Испании Педри рассказал, что он готов сделать в случае победы в Евро-2020, сообщает Sport.es:

«Я немного устал, но в 18 лет у меня есть силы для гораздо большего. Все команды хороши, и это будет отличная игра. Это мечта — иметь возможность носить футболку «Барселоны» и сборной Испании. Я надеюсь, что смогу насладиться предстоящим полуфиналом. Если мы выиграем чемпионат Европы, я побрею голову».

Испания не была в числе главных фаворитов на этом чемпионате Европы. Мало кто рассматривал подопечных Луиса Энрике в качестве реальных претендентов на трофей. Но Испания вышла в полуфинал, где ее уже ждет сборная Италии.

Для Педри это первый крупный турнир в футболке национальной команды, так как он только недавно начал карьеру в топ-клубе: прошлым летом его купила каталонская «Барселона», и игрок уже уверенно закрепился в составе «блаугранас».

Напомним, Энрике заявил, что испанцы могут выиграть турнир.