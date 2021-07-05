Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Хавбек сборной Испании побреется налысо, если команда выиграет Евро

Забавная мотивация для победы
Футбол Евро-2020
09:31
Хавбек сборной Испании побреется налысо, если команда выиграет Евро
Педри / фото - Marca

Полузащитник сборной Испании Педри рассказал, что он готов сделать в случае победы в Евро-2020, сообщает Sport.es:

«Я немного устал, но в 18 лет у меня есть силы для гораздо большего. Все команды хороши, и это будет отличная игра.

Это мечта — иметь возможность носить футболку «Барселоны» и сборной Испании. Я надеюсь, что смогу насладиться предстоящим полуфиналом. Если мы выиграем чемпионат Европы, я побрею голову».

Испания не была в числе главных фаворитов на этом чемпионате Европы. Мало кто рассматривал подопечных Луиса Энрике в качестве реальных претендентов на трофей. Но Испания вышла в полуфинал, где ее уже ждет сборная Италии.

Для Педри это первый крупный турнир в футболке национальной команды, так как он только недавно начал карьеру в топ-клубе: прошлым летом его купила каталонская «Барселона», и игрок уже уверенно закрепился в составе «блаугранас».

Напомним, Энрике заявил, что испанцы могут выиграть турнир.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Италия – Испания сборная Испании (футбол) Педри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Оярсабаль: «Испания может победить кого угодно»
Оярсабаль: «Испания может победить кого угодно»
Футбол Евро-2020
07:33
Барелла: «Хави и Иньеста вдохновляли всех»
Барелла: «Хави и Иньеста вдохновляли всех»
Футбол Евро-2020
4 июля 22:27
Кьеза – о сборной Испании: «У нас схожие идеологии»
Кьеза – о сборной Испании: «У нас схожие идеологии»
Футбол Евро-2020
4 июля 20:38
Аспиликуэта рассказал, как можно увеличить шансы на выход в финал
Аспиликуэта рассказал, как можно увеличить шансы на выход в финал
Футбол Евро-2020
4 июля 19:23
Энрике: «Хотим дойти до финала и выиграть его»
Энрике: «Хотим дойти до финала и выиграть его»
Футбол Евро-2020
4 июля 17:20
Линекер высмеял Иммобиле за симуляции
Линекер высмеял Иммобиле за симуляции
Футбол Евро-2020
4 июля 16:18

Новости: Футбол

Кейн напомнил о неудачах англичан в матчах с Данией
Кейн напомнил о неудачах англичан в матчах с Данией
Евро-2020
10:27
Степаненко: «Столько слов поддержки после поражения я еще не получал никогда»
Степаненко: «Столько слов поддержки после поражения я еще не получал никогда»
Евро-2020
10:16
Саутгейт заявил, что его команду не устраивает только выход в полуфинал
Саутгейт заявил, что его команду не устраивает только выход в полуфинал
Евро-2020
09:43
Хавбек сборной Испании побреется налысо, если команда выиграет Евро
Хавбек сборной Испании побреется налысо, если команда выиграет Евро
Евро-2020
09:31
Лунин станет основным вратарем «Реала» на первом сборе
Лунин станет основным вратарем «Реала» на первом сборе
Примерa (Испания)
09:22
Санчо: «После победы над Украиной было трудно уснуть»
Санчо: «После победы над Украиной было трудно уснуть»
Евро-2020
08:22
Мартинес повезет сборную Бельгии на ЧМ-22
Мартинес повезет сборную Бельгии на ЧМ-22
Евро-2020
08:16
Экс-тренер сборной Англии Макларен выделил сильные качества Саутгейта
Экс-тренер сборной Англии Макларен выделил сильные качества Саутгейта
Евро-2020
08:10
Зинченко считает, что команда могла достичь большего на Евро-2020
Зинченко считает, что команда могла достичь большего на Евро-2020
Евро-2020
07:46
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
19
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости