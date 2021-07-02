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Хавбек «Колоса»: «Было приятно и неожиданно получить предложение от «Динамо»

Антюх забил в первом же матче за киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
14:11
Хавбек «Колоса»: «Было приятно и неожиданно получить предложение от «Динамо»
Денис Антюх / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Колоса» Денис Антюх поделился впечатлениями от прохождения просмотра в «Динамо». Также хавбек рассказал о своих эмоциях после забитого мяча в контрольном матче против «Базеля» (4:4).

Эмоции позитивные, очень рад, что получилось забить. Шла контратака, и я видел, что была свободная зона, которую нужно было заполнять. Вышло так, как говорил тренер. Мистер просит заполнять свободное пространство при контратаках, и мы на тренировках много отрабатывали подачи и удары.

В моменте, когда мяч разминулся со стойкой, возможно, не хватило мастерства или везения. Пробивал по воротам, но не получилось попасть. Это была первая контрольная игра, и мы впервые играли в таком составе, поэтому, можно сказать, что несыграны. Будем стараться улучшать игру в обороне.

Думаю, что мы потеряли победу. Ведь вели в счете и допустили ошибки, в которых виноваты сами. Можно ли было положить игрока в стенку в моменте с решающим штрафным соперника? Возможно. В тот момент я уже не был на поле, ребята договаривались между собой. Но, раз мы пропустили со штрафного, то, наверное, нужно было так и сделать.

Приглашение на просмотр? Это было очень приятно и неожиданно. Мне позвонили и сказали, что Мистер хочет посмотреть на меня и я поеду на сборы с «Динамо». Я очень обрадовался. Ждал этого момента. На меня обратили внимание после удачной очной игры? Может быть, и из-за этого. Думаю, тренерский штаб «Динамо» просматривает все игры и выбирает футболистов, которые подходят под стиль игры команды.

Стараемся на каждой тренировке притираться друг к другу, ведь уже достаточно много времени – две недели – тренируемся вместе. Ребята – хорошие и дружные. Поэтому все отлично, эмоции только позитивные. Коробенко тоже молодец, у него здорово получилось забить. Дебютировали сегодня, и очень рады, что вышло отличиться голами. Эмоции наилучшие.

Тяжелы ли еще ноги? Да, мы сейчас проводим много физической работы на двухразовых тренировках, поэтому пока тяжело. Но понемногу втягиваемся в тренировочный процесс.

Напомним, помимо Антюха, на просмотре в «Динамо» находятся Андрей Коробенко и Владислав Кулач.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Денис Антюх Базель Мирча Луческу

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