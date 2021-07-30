Хавбек «Колоса»: «Немного смотрели второй матч «Шахтера». Думаю, будет непросто»

Вадим Милько / Фото - ФК Колос

Полузащитник «Колоса» Вадим Милько оценил в эфире телеканала «Футбол» будущего соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций – карагандинский «Шахтер».

Естественно, все ждут этих матчей. Но у нас следующая встреча – самая важная. Задача-минимум – хорошо сыграть с «Металлистом 1925» и добыть очки. А там уже будем двигаться от матча к матчу.