Известен первый соперник «Колоса» в Лиге конференций
Хавбек «Колоса»: «Немного смотрели второй матч «Шахтера». Думаю, будет непросто»
Команда из Ковалевки стартует в квалификации Лиги конференций противостоянием с казахами
11:19
Вадим Милько / Фото - ФК Колос
Полузащитник «Колоса» Вадим Милько оценил в эфире телеканала «Футбол» будущего соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций – карагандинский «Шахтер».
Мы немного смотрели второй матч, вкратце. Думаю, будем их разбирать целенаправленно уже после матча с «Металлистом 1925». Немного посмотрели, хорошая боевая команда. Они прошли хорошего соперника – «Стяуа». Думаю, будет непросто.
Естественно, все ждут этих матчей. Но у нас следующая встреча – самая важная. Задача-минимум – хорошо сыграть с «Металлистом 1925» и добыть очки. А там уже будем двигаться от матча к матчу.
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