«Металлист 1925» вслед за клубом Ярославского вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Хавбек «Металлиста-1925»: «Хотел бы сыграть против «Металлиста» в следующей стадии Кубка Украины»
Оба харьковских клуба вышли в 1/8 финала
Антон Савин / Фото: пресс-служба харьковского клуба
Полузащитник «Металлиста-1925» Антон Савин рассказал, против кого хотел бы сыграть в следующей стадии Кубка Украины.
«Хотелось бы сыграть против «Металлиста». Я знаю, как все болельщики ждут этого матча.
Уверен, матч будет интересным, захватывающим, и вызовет большой интерес не только в Харькове, но и во всей Украине».
Напомним, «Металлист-1925» в 1/16 финала Кубка Украины прошел «Эпицентр» (1:0).
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