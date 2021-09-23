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Хавбек «Металлиста-1925»: «Хотел бы сыграть против «Металлиста» в следующей стадии Кубка Украины»

Оба харьковских клуба вышли в 1/8 финала
Футбол Кубок Украины по футболу
18:50
Хавбек «Металлиста-1925»: «Хотел бы сыграть против «Металлиста» в следующей стадии Кубка Украины»
Антон Савин / Фото: пресс-служба харьковского клуба

Полузащитник «Металлиста-1925» Антон Савин рассказал, против кого хотел бы сыграть в следующей стадии Кубка Украины.

«Хотелось бы сыграть против «Металлиста». Я знаю, как все болельщики ждут этого матча.

Уверен, матч будет интересным, захватывающим, и вызовет большой интерес не только в Харькове, но и во всей Украине».


Напомним, «Металлист-1925» в 1/16 финала Кубка Украины прошел «Эпицентр» (1:0).

Источник: UA-Football Петр Приходько
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