Право собственности Харьковской ОГА на ОСК «Металлист» было отменено судом
Хавбек «Металлиста»: «Никто не скрывает задачу – повыситься в классе»
Возрожденный харьковский клуб стремится пробиться в УПЛ за один сезон
25 июля 14:38
Егор Демченко / Фото - Металлист
Полузащитник «Металлиста» Егор Демченко поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от предстоящего сезона в Первой лиге.
Хочется, в первую очередь, выигрывать в каждом матче. Наша задача – повыситься в классе, и этого никто не скрывает. Поэтому ждем всех на стадионе, где будем побеждать вместе!
Как говорит наш тренер, мы от своего футбола отступать не будем. «Металлист» будет играть первым номером, стараться брать максимум очков в каждом матче.
Считаю, что за год в Харькове я прибавил. Тут все ребята поигравшие, и ежедневные тренировки позволяют набираться опыта, прогрессировать. Ну, и психологически стал более устойчивым. Можно сказать, что в этой команде очень повзрослел – как в спортивном плане, так и в бытовом.
Ранее сообщалось, что право собственности Харьковской ОГА на ОСК «Металлист» было отменено судом.
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