Хавбек «Металлиста»: «Никто не скрывает задачу – повыситься в классе»

Егор Демченко / Фото - Металлист

Полузащитник «Металлиста» Егор Демченко поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от предстоящего сезона в Первой лиге.

Как говорит наш тренер, мы от своего футбола отступать не будем. «Металлист» будет играть первым номером, стараться брать максимум очков в каждом матче.

Считаю, что за год в Харькове я прибавил. Тут все ребята поигравшие, и ежедневные тренировки позволяют набираться опыта, прогрессировать. Ну, и психологически стал более устойчивым. Можно сказать, что в этой команде очень повзрослел – как в спортивном плане, так и в бытовом.