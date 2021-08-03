Ярославский сообщил, когда сможет вернуться на должность президента «Металлиста»
Хавбек «Металлиста» сыграл в последнем домашнем матче клуба до и в первом – после возрождения
Между двумя поединками прошло более пяти лет
3 августа 21:23
Андрей Ралюченко / Фото - ФК Металлист
Во втором туре Первой лиги «Металлист» переиграл «Ужгород» (3:1). Данный поединок стал особенным для полузащитника Андрея Ралюченко.
Дело в том, что он стал единственным футболистом, который сыграл за харьковчан в последнем домашнем матче перед исчезновением и первом – после возрождения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Между двумя встречами прошло 1 905 дней. 14 мая 2016 года Ралюченко провел поединок против «Динамо». Игра с «Ужгородом» состоялась 1 августа 2021 года.
Ранее Ярославский сообщил, когда сможет вернуться на должность президента «Металлиста».
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