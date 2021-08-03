Хавбек «Металлиста» сыграл в последнем домашнем матче клуба до и в первом – после возрождения

Между двумя поединками прошло более пяти лет

Андрей Ралюченко / Фото - ФК Металлист

Во втором туре Первой лиги «Металлист» переиграл «Ужгород» (3:1). Данный поединок стал особенным для полузащитника Андрея Ралюченко.

Дело в том, что он стал единственным футболистом, который сыграл за харьковчан в последнем домашнем матче перед исчезновением и первом – после возрождения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Между двумя встречами прошло 1 905 дней. 14 мая 2016 года Ралюченко провел поединок против «Динамо». Игра с «Ужгородом» состоялась 1 августа 2021 года.