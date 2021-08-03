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Ярославский сообщил, когда сможет вернуться на должность президента «Металлиста»

Бизнесмен рассказал, что помогает клуб в неофициальном статусе
Футбол Первая лига
3 августа 10:33
Ярославский сообщил, когда сможет вернуться на должность президента «Металлиста»
Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист

Бизнесмен Александр Ярославский рассказал в эфире программы «Великий футбол» о своей связи с нынешним «Металлистом».

Полный стадион на играх «Металлиста» не может не радовать. Это давление и на меня, и на футболистов. Это огромная поддержка. Официально я не президент «Металлиста», но я всеми силами помогаю делать то, что будет приносить удовольствие и болельщикам, и мне.

В 2023 году я официально могу становиться президентом «Металлиста». Но то, что я сейчас официально не президент «Металлиста» – это никак не будет влиять на качество и усиление игры «Металлиста», на возврат инфраструктуры, все её прелести и функциональности».

Идет реконструкция стадиона. Сейчас основная задача власти окончательно оформить в собственность базу, стадион и часть стадиона – здание футбольной академии, потому что вот эта спецконфискованная вся часть «висела в воздухе» и сегодня, я надеюсь, распоряжением обладминистрации, Кабинетом министров передадут в город и тогда можно будет полномасштабно приступить к реконструкции.

Вопрос будет стоять в качестве игры. Вопрос в сумме денег стоять не будет. Отдельно, кроме 300000 грн оплаты за стадион, «Металлист» еще платит коммунальные, тепло и т.д. В зимний период эта оплата будет доходить до 450000 грн. Может ли аренда стадиона для клуба стоить 1000 евро, тем более, такого стадиона такого уровня как «Металлист»?! Это смешно.

Напомним, право собственности Харьковской ОГА на ОСК «Металлист» было отменено судом.

Сергей Стаднюк
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Александр Ярославский Металлист

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