Ярославский сообщил, когда сможет вернуться на должность президента «Металлиста»

Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист

Бизнесмен Александр Ярославский рассказал в эфире программы «Великий футбол» о своей связи с нынешним «Металлистом».

В 2023 году я официально могу становиться президентом «Металлиста». Но то, что я сейчас официально не президент «Металлиста» – это никак не будет влиять на качество и усиление игры «Металлиста», на возврат инфраструктуры, все её прелести и функциональности».

Идет реконструкция стадиона. Сейчас основная задача власти окончательно оформить в собственность базу, стадион и часть стадиона – здание футбольной академии, потому что вот эта спецконфискованная вся часть «висела в воздухе» и сегодня, я надеюсь, распоряжением обладминистрации, Кабинетом министров передадут в город и тогда можно будет полномасштабно приступить к реконструкции.

Вопрос будет стоять в качестве игры. Вопрос в сумме денег стоять не будет. Отдельно, кроме 300000 грн оплаты за стадион, «Металлист» еще платит коммунальные, тепло и т.д. В зимний период эта оплата будет доходить до 450000 грн. Может ли аренда стадиона для клуба стоить 1000 евро, тем более, такого стадиона такого уровня как «Металлист»?! Это смешно.