«Рух» подписал защитника «Агробизнеса»
Хавбек «Руха»: «16 клубов в УПЛ – это только на пользу»
Федочук высказался по поводу старта нового сезона
25 июля 14:56
Валерий Федорчук / Фото - Рух Львов
Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук поделился мыслями в преддверии матча первого тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925». Встреча состоится сегодня, 25 июля. Слова хавбека передает пресс-служба львовян.
Даже не верится, что чемпионат начинается. Сборы были непростыми, так что все уже соскучились по официальным играм.
Настраиваемся на первого соперника со всей серьезностью и в боевом настроении. Не смотрим на то, что «Металлист 1925» – новичок чемпионата, уважаем соперника. Однако играть будем только на победу.
В УПЛ теперь 16 клубов. Считаю, что это только на пользу. Все команды приблизительно равны, нас ждет интересный и непредсказуемый сезон.
Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Металлист 1925» – «Рух» онлайн. Начало – в 17:00.
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