Хавбек «Руха»: «16 клубов в УПЛ – это только на пользу»

Валерий Федорчук / Фото - Рух Львов

Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук поделился мыслями в преддверии матча первого тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925». Встреча состоится сегодня, 25 июля. Слова хавбека передает пресс-служба львовян.

Настраиваемся на первого соперника со всей серьезностью и в боевом настроении. Не смотрим на то, что «Металлист 1925» – новичок чемпионата, уважаем соперника. Однако играть будем только на победу.

В УПЛ теперь 16 клубов. Считаю, что это только на пользу. Все команды приблизительно равны, нас ждет интересный и непредсказуемый сезон.