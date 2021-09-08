«Рух» близок к подписанию защитника «Интернасьонала»
Хавбек «Руха»: «Иностранцев учим словам «пас, удар», а непристойные они сами почему-то учат»
Легионеры проявляют любопытство к украинским ругательствам
8 сентября 22:07
Юрий Климчук / фото - dynamo.kiev
Полузащитник «Руха» Юрий Климчук рассказал о том, как легионеры осваиваются и учат язык в львовском клубе:
«Сразу все ребята, которые к нам приходят, находят темы, на которые можно поговорить. Мы встречаем всегда с открытыми дверьми».
Каким словам сначала пытаетесь научить иностранцев?
«Ну не буду говорить. Сначала по игре какие-то слова – пас, удар. А непристойные они сами почему-то учат».
Не в команде?
«Не у нас».
Состав «Руха» может пополнить еще один иностранец – экс-игрок бразильского «Интернасьоналя».
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