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Хавбек «Руха»: «Иностранцев учим словам «пас, удар», а непристойные они сами почему-то учат»

Легионеры проявляют любопытство к украинским ругательствам
Футбол Украинская Премьер-лига
8 сентября 22:07
Хавбек «Руха»: «Иностранцев учим словам «пас, удар», а непристойные они сами почему-то учат»
Юрий Климчук / фото - dynamo.kiev

Полузащитник «Руха» Юрий Климчук рассказал о том, как легионеры осваиваются и учат язык в львовском клубе:

«Сразу все ребята, которые к нам приходят, находят темы, на которые можно поговорить. Мы встречаем всегда с открытыми дверьми».

Каким словам сначала пытаетесь научить иностранцев?

«Ну не буду говорить. Сначала по игре какие-то слова – пас, удар. А непристойные они сами почему-то учат».

Не в команде?

«Не у нас».

Состав «Руха» может пополнить еще один иностранец – экс-игрок бразильского «Интернасьоналя».

Источник: ФК Рух Павел Харченко
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