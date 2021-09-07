«Рух» близок к подписанию защитника «Интернасьонала»

Бразилец вскоре прибудет в Украину

Фото: Parana

Защитник Роберто Роза будет играть в УПЛ. Бразильский футболист вскоре прибудет в Украину. Он подпишет контракт с «Рухом».

Контракт игрока принадлежит «Интернасьоналу», но из-за экономических проблем, клуб почти готов отказаться от футболиста.

Роза перейдет во львовский клуб свободным агентом, но за это, 50% прав на игрока останутся у бразильской стороны. В случае перепродажи, «Интернасьонал» получит половину суммы трансфера.

На счету Роберто Розы 5 матчей за «Интернасьонал» в бразильской Серии А, однако все они датированы 2019 годом. Он играл за молодежную команду. Также была одна аренда в «Парану» в 2020-м году.