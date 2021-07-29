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Хавбек «Руха»: «Матч будет для «Ворсклы» третьим за неделю, это будет нам на руку»

Притула верит, что львовская команда наберет очки
Футбол Украинская Премьер-лига
16:59
Хавбек «Руха»: «Матч будет для «Ворсклы» третьим за неделю, это будет нам на руку»
Остап Притула / Фото: ФК Рух

Полузащитник «Руха» Остап Притула поделился ожиданиями от грядущего матча с «Ворсклой» во 2-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба львовского клуба.

«Конечно, поражение в 1-м туре оставило определенную горечь, но у нас впереди еще много игр, поэтому мы будем стараться исправить ситуацию. «Ворскла» – это очень хорошая и квалифицированная команда, которая уже провела два официальных матча: одну в чемпионате и одну в еврокубках.

Для «Ворсклы» матч с нами будет третьим за неделю. Это должно сыграть нам на руку, ведь всегда во время встреч игроки получают большие нагрузки».


Матч «Рух» – «Ворскла» состоится 1 августа, а сегодня полтавская команда сыграет ответный матч в Лиге конференций против КуПСа.

Петр Приходько
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