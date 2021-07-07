Главный тренер сборной Дании: «Мы не собираемся отдавать инициативу сборной Англии»
Хавбек сборной Дании: «Англичане набирали форму по ходу турнира, как, впрочем, и мы»
Сегодня определится второй финалист Евро-2020
Пьер-Эмиль Хебьерг / фото - Getty Images
Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2020 против Англии. Футболист признался, что рассчитывает оказать достойное сопротивление соперникам. Слова Хейбьерг приводит пресс-служба UEFA.
«Понятно, что есть какие-то детали, которые об отдельных игроках тебе хотелось бы знать лучше, но опять же они набирали форму по ходу турнира, как, впрочем, и мы. Обе команды набрали отличный ход, и надо этим пользоваться.
Мы с нетерпением ждем возможности проявить себя. Хотим показать, что у нас есть что противопоставить такому сильному сопернику».
За полуфиналом Англия – Дания следите на портале XSPORT 7 июня, начиная с 22:00.
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