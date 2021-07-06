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Хавбек сборной Испании признался, что хотел бы улучшить в своей игре

Подопечные Луиса Энрике встретятся с Италией в полуфинале Евро
Футбол Евро-2020
11:43
Хавбек сборной Испании признался, что хотел бы улучшить в своей игре
Педри / Фото - RFEF

Полузащитник сборной Испании Педри в преддверии полуфинального матча Евро-2020 против Италии рассказал о том, что бы хотел улучшить в своей игре. Встреча состоится сегодня, 6 июля. Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.

Прямо сейчас я концентрируюсь исключительно на этом матче. Хочу оказаться в составе. Если мне предоставят такую возможность, я буду усердно трудиться и отдам все силы, как и все остальные.

После матчей я чувствую себя немного уставшим, но всегда стараюсь хорошо отдыхать, есть и пить. Я много бегаю, поскольку так я могу помочь команде.

Я уже говорил, что одна из вещей, которую мне хотелось бы улучшить в будущем в своей игре, – это проход в штрафную и завершение атаки точным ударом.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Испания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Италия – Испания Педри сборная Испании (футбол) сборная Италии (футбол)

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