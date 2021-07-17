Хавбек сборной Швеции завершил международную карьеру после матча с Украиной

Ларссон был капитаном команды

Фото: ESPN

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон завершил международную карьеру.

36-летний игрок был капитаном шведов на Евро-2020. Матч с Украиной (1:2) стал последним для игрока в футболке национальной команде. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Не могу описать словами ту гордость, которую я чувствовал каждый раз, когда надевал футболку сборной Швеции».

Ларссон отыграл 13 лет за Швецию. О принимал участия в чемпионатах Европы 2008, 2012, 2016, 2020 годов, а также на чемпионате мира-2018. На его счету 113 матчей и 10 голов за сборную.

Он продолжит клубную карьеру в составе АИКа.