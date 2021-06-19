Роналду прокомментировал разгром Венгрии
Хавбек сборной Венгрии: «Мы с Гризманном выиграли Евро-2010 среди юношей, он был моим соседом по комнате»
Лоик Него – о предстоящем матче с Францией на Евро-2020
Лоик Него / Фото - nst.com.myПолузащитник сборной Венгрии Лоик Него поделился эмоциями после поражения от Португалии (0:3) на старте Евро-2020, а также прокомментировал предстоящий матч с Францией во втором туре турнира.
Цитирует Него официальный сайт UEFA.
«Сыграть против такой сильной команды, как Португалия, с таким количеством выдающихся игроков в составе — это отличный способ бросить вызов себе и показать, что мы не просто так называемые «маленькие» футболисты. Мы с Гризманном выиграли Евро-2010 среди юношей до 19 лет. Эти моменты останутся со мной навсегда. Он был моим соседом по комнате. Мы всегда были вместе. Будет особенным увидеть его и сыграть не вместе, а друг против друга».
Отметим, что Него выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов, но в основную команду страны не попал. В феврале 2019 года получил венгерское гражданство. В октябре 2020 года Лоик дебютировал в сборной Венгрии.
Матч группы F Венгрия – Франция состоится 19 июня.
Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия – Франция. Видео трансляция матча Венгрия – Франция. Начало – 16:00 по киевскому времени.