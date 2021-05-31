Опубликованы требования к болельщикам сборной Украины для въезда в Румынию во время Евро-2020
Хавбек Северной Македонии: «Готовы умереть за футболку с нашим гербом»
Соперник сборной Украины на Евро-2020 решительно настроен на матчи турнира
16:23
Бобан Николов / Фото - МОЛ Фехервар
Полузащитник сборной Северной Македонии Бобан Николов высказался по поводу начала подготовки команды к Евро-2020. Одним из соперников «балканцев» по группе C является Украина.
Выступать за национальную сборную – всегда большая честь. Мы начинаем подготовку с четко поставленной целью. Мы готовы и физически, и морально и хотим сделать Македонию счастливой и гордиться ею. Я надеюсь, что мы покажем себя в хорошем свете на Евро-2020 и снова порадуем македонских болельщиков.
У нашей команды есть сила и характер, мы верим в себя и готовы умереть за футболку с государственным гербом. Готовимся по максимуму, у нас сейчас по две тренировки в день. Это нормально, если мы хотим быть полностью готовыми к чемпионату Европы.
Ранее один из футболистов сборной Северной Македонии сдал положительный тест на коронавирус.
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