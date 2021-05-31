Хавбек Северной Македонии: «Готовы умереть за футболку с нашим гербом»

Бобан Николов / Фото - МОЛ Фехервар

Полузащитник сборной Северной Македонии Бобан Николов высказался по поводу начала подготовки команды к Евро-2020. Одним из соперников «балканцев» по группе C является Украина.

У нашей команды есть сила и характер, мы верим в себя и готовы умереть за футболку с государственным гербом. Готовимся по максимуму, у нас сейчас по две тренировки в день. Это нормально, если мы хотим быть полностью готовыми к чемпионату Европы.