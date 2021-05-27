Левченко: «Довбыку есть, куда расти. Он – будущее сборной Украины»
В рядах соперника сборной Украины на Евро-2020 выявлен коронавирус
До старта турнира осталось 15 дней
21:37
Фото - УАФ
В лагере сборной Северной Македонии был выявлен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.
Положительным оказался тест на COVID-19 у полузащитника «Леванте» Эниса Барди. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно.
Хавбек проходит изоляцию на базе сборной. Остальные игроки команды Игора Ангеловски – здоровы.
Ранее бывший защитник «Динамо» Горан Попов назвал состав сборной Северной Македонии самым сильным в ее истории.
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