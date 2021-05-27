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В рядах соперника сборной Украины на Евро-2020 выявлен коронавирус

До старта турнира осталось 15 дней
Футбол Сборная Украины
21:37
В рядах соперника сборной Украины на Евро-2020 выявлен коронавирус
Фото - УАФ

В лагере сборной Северной Македонии был выявлен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Положительным оказался тест на COVID-19 у полузащитника «Леванте» Эниса Барди. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно.

Хавбек проходит изоляцию на базе сборной. Остальные игроки команды Игора Ангеловски – здоровы.

Ранее бывший защитник «Динамо» Горан Попов назвал состав сборной Северной Македонии самым сильным в ее истории.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Северной Македонии (футбол) коронавирус Леванте

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