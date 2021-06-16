Хавбек Северной Македонии: «У нас есть все, чтобы забить Украине два мяча»

Эзджан Алиоски / Фото - Shutterstock

Полузащитник сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Украины. Слова хавбека передает пресс-служба ФФМ.

Нужно подготовиться на должном уровне тактически, но одновременно быть очень осторожными. Украина играет в хороший атакующий футбол. Они забили два мяча Нидерландам и являются фаворитами матча. Но для нас это плюс.

Выйдем на поле без страха и с верой в положительный результат. Нам точно известно, что нужно улучшить, как провести все 90 минут на надлежащем уровне. У нас есть все, чтобы забить два мяча Украине. Самое главное – верить в себя и команду.