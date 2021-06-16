Хавбек Северной Македонии: «У нас есть все, чтобы забить Украине два мяча»
Полузащитник сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Украины. Слова хавбека передает пресс-служба ФФМ.
Мы настроены на матч с Украиной, сможем восстановиться после встречи с Австрией и будем готовы. Мы проводим анализ соперника и будем исправлять ошибки, допущенные в первой игре. Нам нужно показать свой футбол и веру в себя. Для нас этот матч, словно финал, как и для Украины.
Нужно подготовиться на должном уровне тактически, но одновременно быть очень осторожными. Украина играет в хороший атакующий футбол. Они забили два мяча Нидерландам и являются фаворитами матча. Но для нас это плюс.
Выйдем на поле без страха и с верой в положительный результат. Нам точно известно, что нужно улучшить, как провести все 90 минут на надлежащем уровне. У нас есть все, чтобы забить два мяча Украине. Самое главное – верить в себя и команду.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 17 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Северная Македония онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 16:00.
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