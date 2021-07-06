Хавбек «Шахтера»: «Игра в центре обороны – совершенно новый опыт для меня»

Артем Бондаренко / Фото - ФК Шахтер



Хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал о контрольном матче против «Тюркгюджю» (2:1). В данной игре футболист сыграл на позиции центрального защитника.

Что касается новой для меня позиции, то современный футбол требует универсальных исполнителей. По-настоящему интеллектуальные игроки должны уметь действовать на всех позициях. Это для меня совершенно новый опыт. Старался выполнять все требования тренерского штаба.

Комфортнее взаимодействовать с Мампасси или Марлоном? Они так похожи, что можно было даже не заметить разницы. Было комфортно и с Марлоном, и с Марком. Никаких проблем.

Во втором тайме команда соперника начала больше прессинговать и раскрываться, от этого и пошло оживление. Тренер просит нас разыгрывать комбинации в короткий пас. Все ребята стараются следовать этим требованиям и не подавать бессмысленно мяч в штрафную.

Усталость накапливается, ведь сборы давно перешагнули экватор. Но перед спаррингами у нас был выходной, мы смогли восстановиться, так что все хорошо.