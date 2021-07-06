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Хавбек «Шахтера»: «Игра в центре обороны – совершенно новый опыт для меня»

Бондаренко провел спарринг с «Тюркгюджю» на незнакомой для себя позиции
Футбол Украинская Премьер-лига
08:02
Хавбек «Шахтера»: «Игра в центре обороны – совершенно новый опыт для меня»
Артем Бондаренко / Фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал о контрольном матче против «Тюркгюджю» (2:1). В данной игре футболист сыграл на позиции центрального защитника.

Во-первых, мы рады, что удалось победить, ведь хочется выигрывать независимо от того, официальные матчи или спарринги. Старался выполнять все требования, но себя оценивать не берусь, так как для этого есть тренерский штаб.

Что касается новой для меня позиции, то современный футбол требует универсальных исполнителей. По-настоящему интеллектуальные игроки должны уметь действовать на всех позициях. Это для меня совершенно новый опыт. Старался выполнять все требования тренерского штаба.

Комфортнее взаимодействовать с Мампасси или Марлоном? Они так похожи, что можно было даже не заметить разницы. Было комфортно и с Марлоном, и с Марком. Никаких проблем.

Во втором тайме команда соперника начала больше прессинговать и раскрываться, от этого и пошло оживление. Тренер просит нас разыгрывать комбинации в короткий пас. Все ребята стараются следовать этим требованиям и не подавать бессмысленно мяч в штрафную.

Усталость накапливается, ведь сборы давно перешагнули экватор. Но перед спаррингами у нас был выходной, мы смогли восстановиться, так что все хорошо.

Ранее глава скаутской службы «Шахтера» Жозе Боту не исключил новые трансферы от «горняков».
Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Артем Бондаренко Марлон

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