Хавбек «Шахтера»: «Мы проиграли «Ракуву», но сейчас самое главное – понять идеи тренера»
Хавбек «Шахтера» Майкон прокомментировал поражение от «Ракува» (1:2) в товарищеском матче. Его слова приводит пресс-служба «горняков».
– Провели хороший матч, с учетом того, что сейчас отрабатываем. Да, проиграли, но на данный момент мы проходим период, когда самое главное – понять идеи тренера и перенести их на поле. Товарищеские матчи и существуют для нашего роста, для тренировки в игре.
Когда начнется чемпионат, мы будем на сто процентов готовы и добьемся положительных результатов.
– Матч с серебряным призером чемпионата Польши был тяжелее, чем первый спарринг?
– Да, сложнее соперник и игра. Но повторюсь, что сейчас самое важное – привносить на поле то, что мы отрабатываем, понимать идеи Мистера и всегда прибавлять.
– Как взаимопонимание на поле с новичками?
– Идея тренера в принципе для нас нова, поэтому все мы – новые. Должны как можно быстрее адаптироваться. Стараемся максимально помогать друг другу, чтобы все время улучшать игру и провести отличный сезон.
– Что тренерский штаб сказал вам после матча?
– Нас настраивают, мы работаем. Поражения никогда не радуют, но нам сейчас нужно понять процесс и знать, что это обычный, природный рост.
Напомним, в первом матче «Шахтера» с Роберто Де Дзерби «горняки» одержали победу.
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