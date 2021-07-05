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Хавбек «Шахтера»: «Мы проиграли «Ракуву», но сейчас самое главное – понять идеи тренера»

«Горняки» провел второй спарринг в Австрии
Футбол Украинская Премьер-лига
14:03
Хавбек «Шахтера»: «Мы проиграли «Ракуву», но сейчас самое главное – понять идеи тренера»
Майкон / Фото: ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Майкон прокомментировал поражение от «Ракува» (1:2) в товарищеском матче. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Провели хороший матч, с учетом того, что сейчас отрабатываем. Да, проиграли, но на данный момент мы проходим период, когда самое главное – понять идеи тренера и перенести их на поле. Товарищеские матчи и существуют для нашего роста, для тренировки в игре.

Когда начнется чемпионат, мы будем на сто процентов готовы и добьемся положительных результатов.

– Матч с серебряным призером чемпионата Польши был тяжелее, чем первый спарринг?

– Да, сложнее соперник и игра. Но повторюсь, что сейчас самое важное – привносить на поле то, что мы отрабатываем, понимать идеи Мистера и всегда прибавлять.

– Как взаимопонимание на поле с новичками?

– Идея тренера в принципе для нас нова, поэтому все мы – новые. Должны как можно быстрее адаптироваться. Стараемся максимально помогать друг другу, чтобы все время улучшать игру и провести отличный сезон.

– Что тренерский штаб сказал вам после матча?

– Нас настраивают, мы работаем. Поражения никогда не радуют, но нам сейчас нужно понять процесс и знать, что это обычный, природный рост.

Напомним, в первом матче «Шахтера» с Роберто Де Дзерби «горняки» одержали победу.

Петр Приходько
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Шахтер Донецк Майкон

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