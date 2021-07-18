Коноплянка поделился впечатлениями от новой формы «Шахтера»
Хавбек «Шахтера» заинтересовал турецкий гранд
После подписания бразильца, клуб намерен продать ветерана команды
Маркос Антонио / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио попал в сферу интересов «Фенербахче». Об этом сообщает Sporx.
По информации источника, турецкий гранд намерен приобрести или арендовать 21-летнего бразильца. Если подписание случится, «канарейки» смогут продать ветерана Луиса Густаво. Последний может отправиться во Францию за 4 млн евро.
В прошедшем сезоне Антонио провел 33 матча. В них ему удалось отличиться двумя голами и результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.
Ранее стало известно, что хавбек тренируется по индивидуальной программе.
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