Хавбек «Шахтера»: «Зарядились позитивными эмоциями и готовы к работе»

Артем Бондаренко / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал в эфире Shakhtar News, как провел отпуск, и высказался по поводу возобновления работы.

Сначала вместе с девушкой и друзьями был в Доминикане, а потом – в семейном кругу дома. Я очень давно не виделся с родителями, так что уделил им время.

Прошел всех шестерых врачей. Меня полностью осмотрели и сказали, что здоров и готов к нагрузкам.

Хочется набрать хорошую форму и бороться за место в стартовом составе. В первые дни отдыхал, а потом уже занимался. Думаю, сейчас на сборах будет достаточно времени, чтобы набрать форму.