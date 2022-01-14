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Хавбек «Шахтера»: «Зарядились позитивными эмоциями и готовы к работе»
Бондаренко рассказал, как провел отпуск
14 января 12:19
Артем Бондаренко / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал в эфире Shakhtar News, как провел отпуск, и высказался по поводу возобновления работы.
Возвращаемся с положительными эмоциями – все уже успели соскучиться по нашему делу! Дома с семьями отдохнули, зарядились позитивными эмоциями и готовы к работе.
Сначала вместе с девушкой и друзьями был в Доминикане, а потом – в семейном кругу дома. Я очень давно не виделся с родителями, так что уделил им время.
Прошел всех шестерых врачей. Меня полностью осмотрели и сказали, что здоров и готов к нагрузкам.
Хочется набрать хорошую форму и бороться за место в стартовом составе. В первые дни отдыхал, а потом уже занимался. Думаю, сейчас на сборах будет достаточно времени, чтобы набрать форму.
Ранее защитник «Шахтера» Виктор Корниенко признался, что во время отпуска ездил к тренеру в Мариуполь.
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