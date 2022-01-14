«Аякс» подтвердил трансфер Нереса в «Шахтер» и назвал сумму перехода
Защитник «Шахтера» во время отпуска ездил к тренеру в Мариуполь
Молодой футболист рассказал, как провел месяц вне игры
14 января 11:28
Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился тем, как провел отпуск.
Отпуск получился продуктивным. Летал с семьей и друзьями отдыхать в Доминикану, потом был на родине в Полтаве, ездил в Мариуполь к своему тренеру… То есть был в разъездах, дома не сидел.
Мы каждый год так: отдохнули и с новыми силами – в бой. Будем вспоминать все наши наработки, набирать физические кондиции и стараться продолжать идти на первом месте.
Медосмотр? Никого не видел, потому что приехал первый. Хочется побыстрее пройти медосмотр. Сдал кровь, мочу, проверили сердце и так далее.
Ранее «Аякс» подтвердил трансфер Давида Нереса в «Шахтер» и назвал сумму перехода.
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