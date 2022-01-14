Защитник «Шахтера» во время отпуска ездил к тренеру в Мариуполь

Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился тем, как провел отпуск.

Мы каждый год так: отдохнули и с новыми силами – в бой. Будем вспоминать все наши наработки, набирать физические кондиции и стараться продолжать идти на первом месте.

Медосмотр? Никого не видел, потому что приехал первый. Хочется побыстрее пройти медосмотр. Сдал кровь, мочу, проверили сердце и так далее.